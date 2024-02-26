Наоми Уоттс и Билл Мюррей снимутся в драмеди «Друг» по роману Сигрид Нуньес

Сценаристами и режиссерами фильма выступят Скотт Макгихи и Дэвид Сигел (оба — «Развод в большом городе», «Принцип неопределенности»). Они расскажут историю нью-йоркской писательницы, чей друг и наставник неожиданно умирают.