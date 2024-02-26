Наоми Уоттс и Билл Мюррей снимутся в драмеди «Друг» по роману Сигрид Нуньес

Британская актриса Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Невозможное») и звезда «Дня сурка» Билл Мюррей снимутся в драмеди «Друг» по роману американской писательницы Сигрид Нуньес. Об этом сообщил Deadline.
Сценаристами и режиссерами фильма выступят Скотт Макгихи и Дэвид Сигел (оба — «Развод в большом городе», «Принцип неопределенности»). Они расскажут историю нью-йоркской писательницы, чей друг и наставник неожиданно умирают.
Героине приходится разбираться со сложным литературным наследием покойного, а также его тремя эксцентричными бывшими женами и огромным, потерявшем лучшего друга немецким догом по кличке Аполлон.
Съемки проекта уже стартовали в Нью-Йорке. Их курирует продакшн-компания Big Creek Projects, а также 3dot Productions. Продюсерами ленты стали Лайза Чейзин, Уоттс, Майк Спретер и Маргарет Чернин.
В актерский состав картины вошли Сара Пиджон («Прекрасные мелочи», «Готэм»), Констанс Ву («Безумно богатые азиаты», «Мой домашний крокодил»), Энн Дауд («Рассказ служанки», «Ребекка») и Нома Думезвени »(«Убийства в одном здании», «Отыграть назад»).