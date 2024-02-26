На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Горизонты: Американская сага», который срежиссировал и в котором сыграл центральную роль Кевин Костнер («Танцующий с волками», «Спасатель»).
Фильм будет иметь две части. Первая выйдет на экраны 28 июня, а вторая — 16 августа. Картина расскажет о событиях, происходящих на американском Западе во время гражданской войны 1861–1865 годов.
«„Горизонты: Американская сага“ исследует притягательность Старого Запада и то, как он был завоеван — и потерян — кровью, потом и слезами многих людей», — заявляет синопсис ленты.
В ней снялись Сиенна Миллер («Высотка», «Снайпер»), Сэм Уортингтон («Аватар», «По соображениям совести»), Дженна Мэлоун («Неоновый демон», «Голодные игры»), Эбби Ли («Безумный Макс: Дорога ярости») и Люк Уилсон («Вакансия на жертву»).
Для Костнера «Горизонты» станет первой режиссерской работой за более чем 20 лет. В 2003 году актер выпустил фильм «Открытый простор». До этого он также поставил «Почтальона» и «Танцующего с волками».
Костнер сам написал сценарий «Горизонтов» в соавторстве с Джоном Бейрдом. Оператором ленты стал Джеймс М. Муро («Клуб миллиардеров», «История одного вампира») а автором музыки в фильме выступил Джон Дебни («Фокус-покус 2»).