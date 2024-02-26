Вышел трейлер перезапуска «Даши-путешественницы»

«Даша-путешественницы» дебютировала на Nickelodeon в 2000 году и стала настоящим хитом для дошкольников. До 2014 года вышло восемь сезонов и 172 серии. На основе сериала создавались книги на множестве языков, наборы LEGO и даже спектакли. В 2019 году на экранах появилась киноадаптация «Дора и Затерянный город» — с Изабелой Монер, Евой Лонгорией, Бенисио Дель Торо и Дэнни Трехо.