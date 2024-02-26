Вышел трейлер перезапуска «Даши-путешественницы»

На ютуб-канале Paramount Plus появился трейлер перезапуска «Даши-путешественницы». Новые эпизоды стартуют на стриминге 12 апреля. В будущем мультсериал можно будет посмотреть на канале Nick Jr.
В трейлере Даша и ее друзья — Башмачок и Карта — исследуют джунгли тропического леса. Для этого они используют доски для серфинга, воздушный шар, птиц и лозы деревьев.
В первом сезоне планируется 20 серий. Кэтлин Херлес, озвучившая Дашу в оригинальном мультсериале, в новых эпизодах подарит голос ее матери.
Параллельно с шоу запустят англоязычный подкаст для дошкольников, который будут вести сами Даша и Башмачок. В выпусках будут рассказывать про еду, культуру и семью.
«Даша-путешественницы» дебютировала на Nickelodeon в 2000 году и стала настоящим хитом для дошкольников. До 2014 года вышло восемь сезонов и 172 серии. На основе сериала создавались книги на множестве языков, наборы LEGO и даже спектакли. В 2019 году на экранах появилась киноадаптация «Дора и Затерянный город» — с Изабелой Монер, Евой Лонгорией, Бенисио Дель Торо и Дэнни Трехо.