В Пакистане прохожие напали на женщину, приняв надписи на ее платье за строки Корана

В пакистанском городе Лахор прохожие напали на женщину, посчитав ее платье богохульным. Они приняли надписи на наряде за строки Корана, сообщил Би-би-си.
Женщина подверглась атаке около 300 человек. О столпившихся вокруг нее людях вскоре сообщили полиции. Правоохранители обнаружили женщину сидящей в углу ресторана и закрывающей лицо руками.
Полицейским пришлось защищать девушку от толпы, которая требовала избавиться от якобы оскорбительного платья. Оно, как отметили в СМИ, содержало на самом деле лишь одно слово на арабском языке, означающее «сладкий».
«Никто на самом деле не знал, что именно было написано у нее на платье. Самое главное было как‑то увести женщину из этого района, чтобы она оказалась в безопасности», — рассказала сотрудница полиции Сейда Шехрбано.
Шерхбано поделилась, что пообещала прохожим отвезти женщину в полицейский участок и «привлечь ее к ответственности по всех строгости закона». После этого жертву нападения удалось вывести из толпы.
В отделении полиции несколько исламских богословов выяснили, что платье на женщине не содержит никаких выдержек из Корана. Они записали видеообращение к согражданам, в котором подтвердили невиновность женщины.
Тем не менее, сама попавшая в скандал девушка попросила прощения за произошедшее. Она заявила, что никогда бы не стала оскорблять ислам и сама является глубоко верующей мусульманкой.
«У меня не было такого намерения, все произошло по ошибке. Но я все равно приношу извинения за то, что случилось, я сделаю все возможное, чтобы такого больше не повторилось», — сказала женщина.
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