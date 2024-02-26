В Шотландии мужчина притворился таксистом и изнасиловал девушку. Его приговорили к шести годам

В Великобритании мужчину, притворившегося таксистом, чтобы найти жертву для изнасилования, приговорили к шести годам тюрьмы. Об этом сообщает Би-би-си.
38-летний Барзан Навшовани изнасиловал женщину в шотландском Глазго в августе 2022 года. Он представился таксистом, чтобы забрать жертву и ее подругу после вечеринки в центре города.
Высадив одну женщину, он отвез вторую в парикмахерскую, где работал. Там он закрыл двери и окна, выключил систему видеонаблюдения и изнасиловал жертву.
Суд признал Навшовани виновным в похищении и изнасиловании. Подсудимый отрицал свою вину, утверждая, что пострадавшая врет.
У Навшовани, курда по национальности, жена и двое детей. До переезда в Шотландию он потерял в теракте родителей, братьев и сестер.