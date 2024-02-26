Вышел трейлер хоррора «Домовой» с Виталием Кищенко и Розой Хайруллиной

На ютуб-канале «Наше кино» опубликовали трейлер хоррора «Домовой», который выйдет в кинопрокат 4 апреля. Фильм поставил режиссер Андрей Загидуллин («Бег», «Водоворот»).
Он рассказал историю о сиротах Варе и Арсении, которых после смерти родителей усыновляет обеспеченная бездетная пара. Дети переезжают из деревни в роскошный дом, но не могут обрести в нем счастье.
Сироты привозят из родного дома угли и бросают их в камин. В этих углях, как окажется, таится древняя потусторонняя сила. Она вырывается наружу и начинает преследовать Варю, Арсения и их новую семью.
Главные роли в картине исполнили Василиса Немцова («Баба Яга спасает мир»), Олег Чугунов («Черная весна»), Виталий Кищенко («Чики», «Метод»), Наталия Вдовина («Серебряный волк», «Золотое дно») и Роза Хайруллина («Содержанки», «Инсомния»).
Сценарий фильма написали Иван Елисеев и Мария Огнева («Пиковая дама: Зазеркалье»). Музыку к хоррору написал Алексей Айги («Чук и Гек. Большое приключение», «Мата Хари», «Достоевский»).