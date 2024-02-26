Lenovo представила концепт ноутбука с прозрачным экраном

Гаджет Lenovo стал уже не первым экспериментом с прозрачным дисплеем. В 2010 году Samsung представляла концепт прозрачного ноутбука. Кроме того, Lenovo уже предлагала проект прозрачного смартфона в 2015 году. А LG анонсировала выпуск прозрачного OLED-телевизора.