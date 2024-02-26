Lenovo представила концепт ноутбука с прозрачным экраном

Китайский производитель электроники Lenovo представил концепт ноутбука с полностью прозрачным экраном. Об этом сообщили The Verge и TechCrunch.
Новинку назвали ThinkBook. Гаджет оснащен 17,3-дюймовым экраном и встроенным планшетом для рисования, который также выступает клавиатурой. Согласно задумке создателей ноутбука, он может быть полезен диджитал-художникам.
С помощью прозрачного экрана они смогут видеть объекты позади ноутбука и одновременно с этим делать наброски на планшете. К примеру, архитекторы могли бы придумывать образы зданий, наблюдая за ландшафтом и окружающей средой.
Гаджет Lenovo стал уже не первым экспериментом с прозрачным дисплеем. В 2010 году Samsung представляла концепт прозрачного ноутбука. Кроме того, Lenovo уже предлагала проект прозрачного смартфона в 2015 году. А LG анонсировала выпуск прозрачного OLED-телевизора.