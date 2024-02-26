Кинокритик Алиса Таежная запустит курс о современном кино

Сегодня в 17:40
Изображение: кадр из фильма «Все страхи Бо»/A24

Кинокритик, журналистка и куратор образовательных программ Алиса Таежная проведет курс о современном кинематографе «Голливуд сейчас».

Занятия, которые пройдут в формате онлайн-дискуссий, будут посвящены работам Дэвида Финчера, Дени Вильнева, Греты Гервиг, Джордана Пила и других знаковых режиссеров последних лет.

Алиса расскажет, чем вдохновлялись современные классики и кому пытаются подражать. Вместе с кинокритиком участники курса подробно разберут и обсудят фильмы современных постановщиков — от «Темного рыцаря» Нолана до «Всех страхов Бо» Ари Астера. Курс стартует 4 марта, а записаться можно до 1 марта. Подробности — здесь.

Алиса Таежная — авторка 300 кинопрограмм и показов для Bang Bang Education, «Антиуниверситета», «ГЭС-2», Новой школы политических наук, Московской школы кино, Школы «Индустрия», а также «Москино», «Иллюзиона», Garage Screen, Beat Film Festival, «Kаро.Арт», фестиваля «Золотой абрикос».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+