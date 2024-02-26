Кинокритик Алиса Таежная запустит курс о современном кино

Алиса расскажет, чем вдохновлялись современные классики и кому пытаются подражать. Вместе с кинокритиком участники курса подробно разберут и обсудят фильмы современных постановщиков — от «Темного рыцаря» Нолана до «Всех страхов Бо» Ари Астера. Курс стартует 4 марта, а записаться можно до 1 марта. Подробности — здесь.