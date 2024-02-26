Кинокритик Алиса Таежная запустит курс о современном кино

Кинокритик, журналистка и куратор образовательных программ Алиса Таежная проведет курс о современном кинематографе «Голливуд сейчас».
Занятия, которые пройдут в формате онлайн-дискуссий, будут посвящены работам Дэвида Финчера, Дени Вильнева, Греты Гервиг, Джордана Пила и других знаковых режиссеров последних лет.
Алиса расскажет, чем вдохновлялись современные классики и кому пытаются подражать. Вместе с кинокритиком участники курса подробно разберут и обсудят фильмы современных постановщиков — от «Темного рыцаря» Нолана до «Всех страхов Бо» Ари Астера. Курс стартует 4 марта, а записаться можно до 1 марта. Подробности — здесь.
Алиса Таежная — авторка 300 кинопрограмм и показов для Bang Bang Education, «Антиуниверситета», «ГЭС-2», Новой школы политических наук, Московской школы кино, Школы «Индустрия», а также «Москино», «Иллюзиона», Garage Screen, Beat Film Festival, «Kаро.Арт», фестиваля «Золотой абрикос».