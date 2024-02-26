Ирландка осталась без 823 тыс. долларов от страховой из‑за состязаний по метанию елок

Однако иск женщины был отклонен судом из‑за фотографии, сделанной в 2018 году. На ней она запечатлена бросающей полутораметровую рождественскую ель на местных соревнованиях по метанию деревьев. Грабска не только участвовала в соревнованиях, но и стала победительницей в женском зачете.