Ирландка осталась без 823 тыс. долларов от страховой из‑за состязаний по метанию елок

В Ирландии 36-летняя Камила Грабска лишилась страховых выплат на сумму в 823 тыс. долларов из‑за участия в состязании по метанию елок. Об этом сообщает Irish Independent.
Девушка подала иск к страховой компании RSA Insurance из‑за болей в спине и шее, которые, по ее словам, возникли в результате автомобильной аварии в 2017 году.
Грабска утверждала, что она не могла работать более пяти лет. Она также заявляла, что ей до сих пор тяжело выполнять элементарную работу по дому и поднимать тяжелые сумки.
Однако иск женщины был отклонен судом из‑за фотографии, сделанной в 2018 году. На ней она запечатлена бросающей полутораметровую рождественскую ель на местных соревнованиях по метанию деревьев. Грабска не только участвовала в соревнованиях, но и стала победительницей в женском зачете.
Суду также показали кадры, на которых девушка играет с далматином в парке в течение примерно 90 минут. Соответствующее видео было сделано в ноябре 2023 года.