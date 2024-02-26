Умер актер Эрнст Романов, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

С 1974 года он снимался в фильмах киностудии «Ленфильм». На его счету — более 200 ролей. Он появлялся в лентах «Красная палатка», «Крах инженера Гарина», «Звезда пленительного счастья», «Собака на сене», а также в сериалах «Жизнь Клима Самгина» и «Улицы разбитых фонарей».