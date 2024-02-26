Умер актер Эрнст Романов, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

Российский актер Эрнст Романов скончался в возрасте 87 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени Андрея Миронова. Причина смерти артиста не сообщается.
Романов был ведущим актером Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С.Пушкина и БДТ.
С 1974 года он снимался в фильмах киностудии «Ленфильм». На его счету — более 200 ролей. Он появлялся в лентах «Красная палатка», «Крах инженера Гарина», «Звезда пленительного счастья», «Собака на сене», а также в сериалах «Жизнь Клима Самгина» и «Улицы разбитых фонарей».
За роль в фильме «Вкус хлеба» в 1980 году актер получил Государственную премию СССР. В 1994 году Романов стал народным артистом Российской Федерации.
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