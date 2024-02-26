Крис Хемсворт голодал четыре дня для своего документального сериала «Без границ»

Крис Хемсворт на четыре дня отказался от еды для своего документального сериала «Без границ». Об этом сообщает Business Insider.
Диета была экспериментом по проверке пользы отказа от еды для здоровья. Хемсворт готовился к голодовке вместе с доктором и ведущим подкаста «The Drive» Питером Аттиа.
Давний друг и личный тренер актера Люк Зокки рассказал, что изначально собирался присоединиться к голодовке в знак солидарности с Хемсвортом. Однако режиссер сериала запретил ему это делать и, наоборот, попросил поесть на глазах у актера.
Так через два дня после начала эксперимента, когда Хемсворт готовился к участию в матче по подводному хоккею, он поблагодарил Зокки и всю съемочную группу за поддержку, а также упомянул, что очень хочет пиццу «Пеперони».
«После того как он провел с нами эмоциональную беседу, мы прыгнули в машину, поехали в пиццерию и купили 10 пицц», — сказал Зокки. После этого они, окруженные скрытыми камерами, ждали, когда актер закончит плавать и застанет их за трапезой. «Я, честно говоря, думал, что он заплачет», — сказал Зокки.
Личный тренер Хемсворта подчеркнул, что съемки второго сезона «Без границ» в самом разгаре, но никаких подробностей не сообщил. В первом сезоне актер опробовал на себе прием «морских котиков», который может спасти жизнь в открытом море.