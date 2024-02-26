Крис Хемсворт голодал четыре дня для своего документального сериала «Без границ»

«После того как он провел с нами эмоциональную беседу, мы прыгнули в машину, поехали в пиццерию и купили 10 пицц», — сказал Зокки. После этого они, окруженные скрытыми камерами, ждали, когда актер закончит плавать и застанет их за трапезой. «Я, честно говоря, думал, что он заплачет», — сказал Зокки.