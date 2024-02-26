В Британии повысили возрастной рейтинг «Мэри Поппинс» из‑за «дискриминирующей лексики»

Сегодня в 14:42
Фото: кадр из фильма «Мэри Поппинс»/Walt Disney Productions
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