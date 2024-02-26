Lionsgate работает над ремейком «Американского психопата»

Сегодня в 12:58
Фото: кадр из фильма «Американский психопат»/Lionsgate Films

Студия Lionsgate выпустит ремейк популярного триллера Мэри Харрон «Американский психопат», сообщает World of Reel.

По информации издания, в картине планируют представить новый взгляд на главного героя ленты, адаптируя ее для современной аудитории.

Оригинальный фильм «Американский психопат», ставший экранизацией одноименного романа Брета Истона Эллиса, вышел на экраны в 2000 году. Главную роль исполнил Кристиан Бейл, он сыграл Патрика Бейтмана, брокера-социопата с Уолл-стрит, который постепенно сходит с ума и открывает в себе тягу к убийствам.

В 2002 году за успешным первым фильмом последовал сиквел с Милой Кунис, который был ужасно принят зрителями и критиками. Он не имел никакого отношения к оригиналу, свое название картина получила лишь из‑за желания студии воспользоваться популярностью прошлой ленты.

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