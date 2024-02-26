«Криминальное прошлое» с Питером Капалди и Куш Джумбо продлили на второй сезон

Apple TV+ разрабатывает второй сезон сериала «Криминальное прошлое». Об этом рассказала актриса Куш Джумбо в эфире шоу «Watch What Happens Live».

Криминальный триллер рассказывает об анонимном звонке, который заставляет двух детективов поднять давно закрытое дело об убийстве, чтобы исправить служебную ошибку.

Проект затрагивает темы расовой принадлежности, несостоятельности институтов власти и стремления найти общий язык в поляризованной Великобритании.

Создателем сериала выступает номинант премии BAFTA Пол Рутман («Вера»), а режиссером — Джим Лоуч («Солнце и апельсины»). Главные роли исполняют Джумбо и звезда «Доктора Кто» Питер Капалди.