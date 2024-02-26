«Прошлые жизни» и «Грызня»: объявлены победители премии «Независимый дух»

В Санта-Монике прошла 39-я церемония вручения премии Film Independent Spirit Awards. Главная награда досталась картине «Прошлые жизни» — ее признали лучшим фильмом года. Сериал «Грызня» стал лучшим новым художественным сериалом.

Создательница «Прошлых жизней» Селин Сон также удостоилась награды как лучший режиссер, а исполнительнице одной из главных ролей в «Грызне» Али Вонг вручили статуэтку как лучшей актрисе художественного сериала.

Еще одним неоднократным лауреатом премии стала лента «Оставленные». Актеры Доминик Сесса и Давайн Джой Рэндолф выиграли в номинациях «Прорыв года» и «Лучшая роль второго плана» соответственно, а кинематографист Эйгил Брилд получил приз за лучшую операторскую работу.

Несколькими наградами отметили «Американское чтиво». Джеффри Райт забрал статуэтку в категории «Лучшая главная роль», а Корд Джефферсон — в номинации «Лучший сценарий».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала «Анатомия падения», а Кейвонн Вудард и Ник Офферман получили награды за свою работу в сериале «The Last of Us».

