Умер актер Крис Готье, игравший в сериалах «Однажды в сказке» и «Тайны Смолвиля»

Канадский актер британского происхождения Крис Готье, известный по ролям в сериалах «Однажды в сказке», «Эврика» и «Тайны Смолвиля», скончался в возрасте 48 лет после непродолжительной болезни. О смерти актера рассказал Deadline со ссылкой на менеджмент артиста.

«Мы можем подтвердить, что наш друг и клиент Крис Готье скончался в прошедшую пятницу, 23 февраля. Это потеря не только для его поклонников, но и для всех, кому посчастливилось знать его лично», — написано в заявлении компании Event Horizon Talent.

«Покойся с миром. Наше сердце разбито. Мои соболезнования Эрин [жене Готье] и сыновьям. Мы будем скучать, брат! Ты был настоящим капитаном», — написал в своих соцсетях актер Колин О’Донохью, вместе с которым Крис работал над сериалом «Однажды в сказке».

Крис Готье родился в 1976 году в Британии. В списке его работ — сериалы «Сверхъестественное», «Легенды завтрашнего дня», «Остров Харпера», «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Зачарованные», а также небольшие роли в фильмах «Хранители», «40 дней и 40 ночей», «Агент Коди Бэнкс» и «Фредди против Джейсона».