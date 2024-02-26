«Оппенгеймер» выиграл главный приз премии Гильдии продюсеров Америки

В Лос-Анджелесе состоялась 35-я церемония вручения премии Гильдии продюсеров Америки. Главную награду — премию имени Дэррила Занука — получили Кристофер Нолан, Эмма Томас, Чак Ровен и другие участники продюсерской команды фильма «Оппенгеймер», передает Variety.

Статуэтку продюсеры байопика выиграли за лучшее продюсирование игрового полнометражного кино. Как отмечает издание, в киноиндустрии приз считается самым престижным после премии «Оскар» за «Лучший фильм».

В своей речи Эмма Томас подчеркнула, насколько ее муж преуспел в ремесле продюсера: «Он великолепен, мы вместе работали уже над 12 фильмами». Сам Нолан отметил, что это первая премия Занука, несмотря на прошлые номинации. «Каждый раз, когда мы оказывались в этой комнате, мы чувствовали столько поддержки», — сказал он.

В своей категории «Оппенгеймер» обошел «Американской чтиво», «Анатомию падения», «Барби», «Оставленных», «Убийц цветочной луны», «Прошлые жизни», «Маэстро», «Бедных-несчастных» и «Зону интересов».

Среди других лауреатов премии — сериалы «Медвель», «Грызня» и «Наследники», документальный фильм «Американская симфония», а также мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных». Полный список номинантов доступен здесь.