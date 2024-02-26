Умер Кеннет Митчелл из «Капитана Марвел» и «Звездного пути»

В возрасте 49 лет умер Кеннет Митчелл, снимавшийся в сериале «Звездный путь: Дискавери» и фильме «Капитан Марвел». Об этом семья рассказала в его соцсетях.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — говорится в заявлении.

В 2018 году у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. В августе Митчелл отметил пятую годовщину заболевания.

Кеннет Митчелл за свою актерскую карьеру успел сняться в более чем 50 фильмах и телефильмах. Так он сыграл Кэрол Дэнверс в фильме 2019 года «Капитан Марвел» и олимпийскую надежду в спортивном фильме о хоккее 2004 года «Чудо».

Еще актер снимался в десятках телесериалов, включая «Иерихон», «Клуб жен астронавтов» и «Их перепутали в роддоме». С 2017 по 2021 год Митчелл играл клингонов Кола, Кол-Ша, Тенавика и Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери».