В 2023 году рекордное число россиян запросило убежища в Южной Корее

В 2023 году в Южной Корее зафиксировали рекордное число россиян, попросивших убежища в стране. Об этом говорится в отчете иммиграционной службы.

В общей сложности 5750 россиян попросили убежища в Южной Корее, что в 5,5 раза больше, чем годом ранее, когда число просивших составляло 1038 человек. Показатель за 2023 год также превышает общее число обратившихся за защитой россиян с 1994 по 2019 год.

Всего в 2023 году убежища в стране запросили 18 838 человек. Первое место в списке занимают россияне. Следом идут Казахстан (2094), Китай (1282), Малайзия (1205), Индия (1189), Монголия (836) и Турция (564).

В Южной Корее действуют строгие иммиграционные законы. Так, с 1994-го по конец 2023 года 103 760 человек обратились за статусом беженца, из них только 4052 человека были признаны беженцами.

Самой распространенной причиной, по которой заявители просили убежища, были преследования по религиозным мотивам. Среди других причин — дискриминация за принадлежность к определенной социальной группе, расе или национальности.