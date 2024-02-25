Часы, расплавившиеся во время бомбардировки Хиросимы, продали за 30 тыс. долларов

На аукционе в Бостоне продали часы, пережившие ядерную бомбардировку в Хиросиме, пишет AP News со ссылкой на аукционную компанию RR Auction.

Стрелки небольших наручных часов с медным корпусом застыли в момент взрыва атомной бомбы над японским городом в 8:15 утра. Их можно разглядеть сквозь помутневшее стекло. Артефакт был извлечен из руин Хиросимы британским солдатом, который нашел их во время гуманитарной миссии по доставке припасов и оценке разрушений.

Новому владельцу артефакт обошелся в 31 113 долларов. Он предпочел не раскрывать своего имени публично.

«Мы очень надеемся, что этот достойный музея экспонат поможет владельцу подумать об извлеченных уроках, напомнит о тяготах войны и обратит его внимание на внушительные арсеналы оружия, которых человечество никогда не должно применять. Эти наручные часы, в частности, отмечают точный момент времени, когда история изменилась навсегда», — сказал Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction

Среди других лотов, которые были представлены на торгах, был экземляр «Маленькой красной книги» с подписью китайского лидера Мао Цзэдуна, его продали за 250 000 долларов. Также нового владельца обрел подписанный чек Джорджа Вашингтона — один из двух известных чеков, подписанных им в качестве президента, — стоимостью в 135 473 доллара. Ещё с молотка ушел контрольный список подготовки лунного модуля «Аполлон-11» Базза Олдрина, проданный за 76 533 доллара.