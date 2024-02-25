Вооруженные бойцы ЧВК избили посетителей кафе в Крыму

В то же время одна из пострадавших рассказала «Газете.ру», что у избитых посетителей не было конфликта с бойцами.

«Все молодые люди, девушка на видео — они вообще не относятся никак к конфликту. Ребята просто всех под одну гребенку решили сделать. Там людей избивали за то, что просто они поднимали голову и что‑то пытались сказать, противостоять», — рассказала она журналистам.

По ее словам, сильнее всех пострадал ее молодой человек, которого допрашивали на стуле.

«У него разбит череп, есть очень большие трещины в кости на лице, сломан нос, лопнула барабанная перепонка, гематомы, множественные кровоподтеки, он в тяжелом состоянии. Все остальные — средняя степень тяжести. Также у остальных ребят и носы сломаны, и сотрясение есть. И у моего молодого человека в том числе», — перечисляет девушка.

Бойцы приехали из‑за сообщения о проукраинских лозунгах

Astra со ссылкой на командира «Медведя» пишет, что зачинщики конфликта якобы обманули своих сослуживцев и рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги, после чего в кафе они приехали в компании троих боевиков.

Наказание добровольцам пообещал создатель «Крымского СМЕРШа» Александр Талипов: «Два лысых агрессивных ******** [идиота] будут наказаны, уволены будут все те, кто прибыл в брониках бить гражданских».

Утром 25 февраля он выложил фото двух избитых мужчин, похожих на лица с видеозаписи. У одного разбит нос и лицо в крови, у другого видна кровь на губе. «Все установлены, возбуждено уже уголовное дело. С утра добавятся статьи», — написал общественник.

Тогда же Mash писал со ссылкой на представителей организации, что ЧВК «Медведи» снабжает губернатор Крыма Аксенов. Эту информацию опровергает советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, всем известны. ЧВК „Медведи“ имеет подчинение совсем по иной вертикали», — написал он в своем телеграм-канале.

«Военных здесь очень хорошо покрывают»

В то же время свидетельница утверждает, что это не первый подобный инцидент. Более того, по ее словам, власти Крыма заминают похожие истории.

«Если посмотреть по всем камерам, такое происшествие уже происходило не один раз, просто никто не хотел это огласке предавать. Двое военных просто вызвали свое подкрепление, так как не могли конфликт урегулировать самостоятельно, и начали просто избивать мирных жителей. Они сами лезли на конфликт и устроили этот беспредел», — заявила она журналистам.

«Военных здесь очень хорошо покрывают. Они сбили человека насмерть — замять. Они пугают народ. Избили двух мужчин около школы ночью, просто шли двое мужчин, не пьяные, их тоже избили и запугивали, чтобы они забрали заявление и отказались от своих слов», — вспоминает девушка и добавляет, что бойцы ЧВК вышли с ней на связь после публикации ролика и просили удалить, но она отказалась и намерена дождаться официального наказания для агрессоров.