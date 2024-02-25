Sony снимет фильм про противостояние Coca-Cola и Pepsi

Sony выиграла торги за права на фильм «Cola Wars». Об этом сообщает Deadline.

По данным источников компания приобрела права за 1,5 млн долларов, но в Sony заявляют, что цифра составила 1 млн.

Сценарий к фильму напишут Джейсон Шуман («Акапулько») и Бен Куин («Тачки-2» и «Тачки-3»). Deadline подчеркивает, что Куин — любитель кока-колы, в то время как Шуман предпочитает пепси.

Фильм расскажет историю о попытке Pepsi оспорить вековое господство Coca-Cola в качестве главного производителя газированных напитков в мире. Это привело к так называемым «войнам колы» в середине 1980-х годов.

Ранее Бен Аффлек и Мэтт Деймон сняли ленту «Air: Большой прыжок». Она рассказывает о гении маркетинга Сонни Ваккаро, который подтолкнул Nike к поиску самого выдающегося спортсмена в мире.