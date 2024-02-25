Во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили концерты Арбениной. Певица обвинила в этом «12 упырей»

Во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию по распространению билетов «Сахалин65.ру».

В Южно-Сахалинске концерт должен был состояться 25 февраля. Однако от руководства дворца спорта «Кристалл» пришло письмо, в котором говорится, что мероприятие провести невозможно, так как помещение занято для подготовки и проведения чемпионата и первенства Сахалинской области по чир-спорту.

Вот как отмену прокомментировала Арбенина: «Знаете, что такое чир-спорт? Это чирлидерши. Девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами». Певица добавила, что фестиваль появился якобы случайно: «Не маразм ли? Я молчать не буду».

Во Владивостоке выступление было запланировано на 27 февраля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Причина отмены не называется. В случившемся Арбенина обвинила «12 каких‑то кривоногих упырей», которые «написали какие‑то бумажки, и из‑за этого власти города опрокинули 5000 человек, купивших билеты».

«Я должна молчать об этом? Какого черта? Я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить это беззаконие», — сказала артистка.

Ранее отменить концерты «Ночных снайперов» потребовали депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин, мэр Владивостока Константин Шестаков, а также движение «Культурный фронт России». В апреле 2022-го Арбенина выпустила антивоенную песню «Не молчи». После этого ее концерты регулярно отменяли в разных городах России.