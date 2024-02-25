На Багамах обнаружили 14 затонувших судов работорговцев XVIII–XIX веков

На севере Багамских островов обнаружили обломки 14 кораблей, которые в XVIII и XIX веках перевозили порабощенных африканцев во время адских трансатлантических путешествий. На одном судне могло находиться до 400 человек, сообщает The Guardian.

Корабли, датируемые 1704–1887 годами, в основном ходили под американским флагом и получали прибыль от сахарных и кофейных плантаций Кубы, где порабощенные африканцы жили в жестоких условиях.

Морской археолог Шон Кингсли в своем докладе подчеркнул, что эти затонувшие суда работорговцев являются «молчаливыми свидетелями периода истории, который мир предпочел бы забыть, но который необходимо уважать, чтобы сохранить память об ужасах и воспоминаниях колониального прошлого».

В отчете говорится, что афроамериканцы были подвергнуты «невообразимым ужасам» при кораблекрушении: «В отличие от экипажей, которые могли свободно доплыть или добраться до корабельной шлюпки, порабощенных часто запирали под палубой, когда судно терпело крушение, чтобы обеспечить экипажу оптимальное пространство при спасении или избежать нападения во время паники».

Директор Багамского морского музея Майкл Пэйтман заявил, что в жизни нее было ничего хуже, чем оказаться на сахарных плантациях Кубы. Он добавил, что это история, которую необходимо помнить.