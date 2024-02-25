Мандаринка и серая цапля: в парках Москвы заметили редких краснокнижных птиц

В московских парках заметили редких краснокнижных птиц. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Так, в парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю, внесенную в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это означает, что гнездование этих птиц в столице не подтверждалось последние 20–30 лет.