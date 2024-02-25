Мандаринка и серая цапля: в парках Москвы заметили редких краснокнижных птиц

В московских парках заметили редких краснокнижных птиц. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Так, в парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю, внесенную в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это означает, что гнездование этих птиц в столице не подтверждалось последние 20–30 лет.
© Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
В прирордно-историческом парке «Останкино» местные жители могли наблюдать за камышницей. Ей присвоена третья категория редкости в Красной книге Москвы.
© Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Еще на Яузе заметили мандаринок, которые занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Всего в мире насчитывается около 25 тыс. мандаринок.
© Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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