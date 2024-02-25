Себастьян Стэн и «Дагомея»: названы победители Берлинале-2024

Сегодня в 14:02
Фото: A24

Стали известны победители 74-го Берлинского кинофестиваля. Главную награду — «Золотого медведя» — присудили фильму француженки Мати Дьоп, посвященному возвращению сокровищ африканского королевства Дагомея в Республику Бенин.

Гран-при жюри завоевал фильм «Нужды путешественника» режиссера Хон Сан Су. Его сюжет рассказывает историю француженки Ирис, которая приезжает в Южную Корею и становится преподавательницей. Почетного «Медведя» получил Мартин Скорсезе.

Полный список победитетелей Берлинале-2024


  • «Золотой медведь»: «Дагомея»
  • Гран-при жюри: «Нужды путешественника»
  • «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру: Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас («Пепе»)
  • «Серебряный медведь» за лучшую главную роль: Себастьян Стэн («Другой человек»)
  • «Серебряный медведь» за лучшую второстепенную роль: Эмили Уотсон («Такие мелочи»)
  • Приз жюри: «Империя»
  • Приз за лучший сценарий: «Смерть» (Маттиас Гласнер)
  • Приз за художественный вклад: оператор Мартин Гшлахт («Дьявольская баня»)
  • Гран-при программы «Столкновения» (Encounters): «Напролом»
  • Приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации прессы): «Мой любимый пирожок»
  • Приз экуменического (христианского) жюри: «Мой любимый пирожок»
  • «Золотой медведь» за карьерные достижения: Мартин Скорсезе
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