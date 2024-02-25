Себастьян Стэн и «Дагомея»: названы победители Берлинале-2024

Стали известны победители 74-го Берлинского кинофестиваля. Главную награду — «Золотого медведя» — присудили фильму француженки Мати Дьоп, посвященному возвращению сокровищ африканского королевства Дагомея в Республику Бенин.

Гран-при жюри завоевал фильм «Нужды путешественника» режиссера Хон Сан Су. Его сюжет рассказывает историю француженки Ирис, которая приезжает в Южную Корею и становится преподавательницей. Почетного «Медведя» получил Мартин Скорсезе.

Полный список победитетелей Берлинале-2024