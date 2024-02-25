Аэропорт Минска на 23 февраля представил коллектив без мужчин и оскорбил этим женщин

Аэропорт Минска ко Дню защитника Отечества решил показать, как бы он мог справиться без мужчин. Поздравительный ролик сильно оскорбил женщин и попал под шквал критики.

Авторы видео от 23 февраля считают, что работа транспортного узла с полностью женским коллективом быстро остановилась, и набили сюжет устаревшими и несмешными стереотипами. В кадре грузчицы тащат чемоданы вдвоем и прерываются на сплетни, водительница автобуса красит царапину на борту лаком для ногтей, полностью женское руководство вместо совещаний листает журналы, обсуждает косметику и посты в соцсетях.

Кроме того, девушки-пожарные с трудом залезают в машины, обязательно красят губы перед выездом и с трудом покидают гараж на грузовике. Операторка трапа также обязательно прихорашивается перед зеркалом, а до педали газа её нога в туфле на каблуке дотягивается с помощью толстой пачки журналов .

«Дорогие мужчины! Без вас работа была бы совсем другой. Спасибо, что вы есть в нашей жизни! В процессе съемки техника не пострадала», — говорится в конце видео, опубликованного в аккаунтах аэропорта в соцсетях.