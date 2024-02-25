Аэропорт Минска на 23 февраля представил коллектив без мужчин и оскорбил этим женщин

Сегодня в 16:14
Фото из соцсетей Национального аэропорта "Минск"

Аэропорт Минска ко Дню защитника Отечества решил показать, как бы он мог справиться без мужчин. Поздравительный ролик сильно оскорбил женщин и попал под шквал критики.

Авторы видео от 23 февраля считают, что работа транспортного узла с полностью женским коллективом быстро остановилась, и набили сюжет устаревшими и несмешными стереотипами. В кадре грузчицы тащат чемоданы вдвоем и прерываются на сплетни, водительница автобуса красит царапину на борту лаком для ногтей, полностью женское руководство вместо совещаний листает журналы, обсуждает косметику и посты в соцсетях.

Кроме того, девушки-пожарные с трудом залезают в машины, обязательно красят губы перед выездом и с трудом покидают гараж на грузовике. Операторка трапа также обязательно прихорашивается перед зеркалом, а до педали газа её нога в туфле на каблуке дотягивается с помощью толстой пачки журналов .

«Дорогие мужчины! Без вас работа была бы совсем другой. Спасибо, что вы есть в нашей жизни! В процессе съемки техника не пострадала», — говорится в конце видео, опубликованного в аккаунтах аэропорта в соцсетях.

Обычно аккаунт аэропорта Минска в твиттере достаточно спокоен: посты редко собирают больше 300 просмотров, изредка получают 2 или 3 лайка, на них почти не отвечают. Ролик же за пару дней собрал 650 тыс. просмотров и 400 возмущенных репостов (комментарии там отключили летом 2022 года). Ещё 116 комментов и 200 шеров видео собрало в инстаграме*.

Многие посчитали ролик унизительным для сотрудниц аэропорта. Они посочувствовали появившимся в кадре женщинам и осудили сценаристов видео.

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Часть пользователей возмутило отношение к женщинам как к слабому полу, неспособному к тяжелому и серьезному труду. В качестве аргумента они вспомнили, как женщинам приходилось работать на заводах в годы Великой Отечественной войны, как протесты против неравной оплаты труда парализовали экономику Исландии в 1970-х годах, и привели примеры из личного опыта.

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*Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., она признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

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