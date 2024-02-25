На продюсеров фильма об Уитни Хьюстон подали в суд из‑за неуплаты сборов за ее музыку

Sony Music Entertainment подала в суд на продюсеров байопика «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной». Об этом сообщает Music Business Worldwide.

Компания, которая контролирует музыкальный каталог Уитни Хьюстон, утверждает, что продюсеры заключили соглашение об использовании в фильме более 20 песен. Однако выплаты за них не поступали с июля 2023-го.

Теперь Sony требует возместить ущерб в размере около 3,6 млн долларов. Иск подан против компаний Anthem Films, NYBO Productions и Black Label Media.

«Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной» («I Wanna Dance with Somebody») рассказывает о превращении Хьюстон в легендарную поп-звезду, затрагивает ее падение с музыкального олимпа и трагическую смерть в возрасте 48 лет, которой способствовали депрессия и наркозависимость.

Главную роль исполнила Наоми Аки («Леди Макбет»), а менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»). Режиссером картины стала Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен.