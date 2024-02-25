Эми Шумер рассказала, что у нее диагностирован синдром Кушинга

Эми Шумер («Девушка без комплексов», «Красотка на всю голову») рассказала, что у нее диагностировано редкое заболевание под названием синдром Кушинга. Актриса сделала это заявление после того, как поклонники стали критиковать ее за то, что она стала «слишком пухлой».

«Я связалась с Эми после того, как на нее накинулись хейтеры. Она рассказала, что у нее экзогенный синдром Кушинга, вызванный инъекциями стероидов в больших дозах», — рассказала журналистка Джессики Йеллин.

По словам актрисы, после постановки диагноза она чувствует себя «заново рожденной». Она добавила, что существует несколько типов этой болезни, некоторые из которых требуют операции на мозге или удаления надпочечников, а также могут привести к летальному исходу.

«Пока я снималась в сериале „Жизнь и Бет“ для Hulu, я по четыре часа находилась в аппаратах МРТ, у меня сводило вены от количества взятой крови, и я думала, что, возможно, не увижу, как растет мой сын.

Так что узнать, что у меня тот вид болезни Кушинга, который просто пройдет сам собой, и я здорова, было самой прекрасной новостью, которую только можно себе представить. Это была сумасшедшая пара недель для меня и моей семьи», — рассказала Шумер.

Актриса отметила, что решила публично поделиться своей историей ради женщин, страдающих из‑за лишнего веса и отеков. «Стыд и критика наших постоянно меняющихся тел — это то, с чем я сталкивалась и чему была свидетелем в течение долгого времени. Я очень хочу, чтобы женщины любили себя и были неумолимы в борьбе за свое здоровье в системе, которая обычно им не верит», — сказала она.