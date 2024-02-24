В русском кафе в Шри-Ланке анонсировали вечеринку «только для белых», затем отменили и извинились

Sarayka Lounge вечером 23 февраля сообщила об отмене вечеринки и принесла извинения посетителям. Представители заведения подчеркнули, что лишь предоставили площадку диджеям и впредь намерены строже относиться к мероприятиям.

«Мы срочно отменили данное мероприятие. Также мы разорвали отношения с организаторами, которые планировали эту вечеринку на нашей площадке», — говорится в посте Sarayka Lounge.

«Мы являемся баром и предоставляем наше помещение для различных мероприятий. На этот раз мы не провели достаточно тщательную проверку. Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать различные расистские высказывания или организации», — заканчивается сообщение в инстаграме.

Судя по посту, организатором выступил диджей Юрий Geo. В своем аккаунте он оставил длинное сообщение на английском и сингальском, в котором тоже принес извинения и признал, что идея белой вечеринки изначально была глупой, однако изначально он не вкладывал в нее дискриминационный или расистский подтекст.

«Я диджей и за время проживания здесь часто сталкивался с тем, что оказывался единственным белым парнем среди ланкийской публики <…> Мы с друзьями сидели в кафе и обсуждали, как много у нас общего как у людей, живущих вдали от родины и как было бы клево собраться всем вместе. Изначально мы хотели устроить встречу экспатов, долгое время живущих в Шри-Ланке. Команда заведения поддержала идею, и вместе мы решили устроить вечеринку», — рассказал диджей.

«На следующий день сразу после поста нам в личку посыпались неприятные и оскорбительные сообщения. Я столько всего прочитал: от обвинений до прямых угроз, весь вечер мой телефон разрывался от звонков», — добавил он.

«Жаль, что мне и моей семье приходится покинуть остров из‑за глупой белой вечеринки. Я не ожидал, что идея заденет такое большое число людей. <…> Извиняюсь и надеюсь на полное понимание», — написал Юрий Geo.