В русском кафе в Шри-Ланке анонсировали вечеринку «только для белых», затем отменили и извинились

Русский бар в Шри-Ланке устроил вечеринку «только для белых». Местные жители обвинили руководство в расизме, заведение отменило мероприятие и извинилось.
Скандальная вечеринка «Opening White Party» должна была случиться 24 февраля в баре Sarayka Lounge в Унаватуне. Местное издание Daily Mirror отмечает, что им управляют россияне, соцсети заведение также ведет только на английском и русском. На афише мероприятия были указаны условия фейс-контроля и дресс-кода — в обоих случаях было написано «белый», а среди артистов — несколько российских диджеев.
На заведение обратил внимание местный предприниматель Рукманкан Сивалоганатан. Он опубликовал фрагмент переписки с организатором, где пользователь спросил, что значит «белый фейс-контроль». «Белые люди, никаких местных», — ответил ему организатор.
Пост бизнесмена подхватил его влиятельный коллега Хешан Де Силва. В инстаграме* репост собрал больше 2500 шеров и сотни возмущенных комментариев.
«Сегодня мы узнали новое слово „фейс-контроль“. [Оно означает, что], если ваше лицо любого цвета, кроме белого, вам сюда нельзя. Запомните, владельцы заведений, не важно, иностранцы или местные, запрет на вход только из‑за цвета кожи — это не политика заведения, а настоящий расизм», — добавил Де Силва в следующем посте.
Под постами бизнесмена развернулась большая дискуссия, его подписчики осудили не только организаторов вечеринки, но и другие заведения, ограничивающие вход ланкийцам.
Sarayka Lounge вечером 23 февраля сообщила об отмене вечеринки и принесла извинения посетителям. Представители заведения подчеркнули, что лишь предоставили площадку диджеям и впредь намерены строже относиться к мероприятиям.
«Мы срочно отменили данное мероприятие. Также мы разорвали отношения с организаторами, которые планировали эту вечеринку на нашей площадке», — говорится в посте Sarayka Lounge.
«Мы являемся баром и предоставляем наше помещение для различных мероприятий. На этот раз мы не провели достаточно тщательную проверку. Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать различные расистские высказывания или организации», — заканчивается сообщение в инстаграме.
Судя по посту, организатором выступил диджей Юрий Geo. В своем аккаунте он оставил длинное сообщение на английском и сингальском, в котором тоже принес извинения и признал, что идея белой вечеринки изначально была глупой, однако изначально он не вкладывал в нее дискриминационный или расистский подтекст.
«Я диджей и за время проживания здесь часто сталкивался с тем, что оказывался единственным белым парнем среди ланкийской публики <…> Мы с друзьями сидели в кафе и обсуждали, как много у нас общего как у людей, живущих вдали от родины и как было бы клево собраться всем вместе. Изначально мы хотели устроить встречу экспатов, долгое время живущих в Шри-Ланке. Команда заведения поддержала идею, и вместе мы решили устроить вечеринку», — рассказал диджей.
«На следующий день сразу после поста нам в личку посыпались неприятные и оскорбительные сообщения. Я столько всего прочитал: от обвинений до прямых угроз, весь вечер мой телефон разрывался от звонков», — добавил он.
«Жаль, что мне и моей семье приходится покинуть остров из‑за глупой белой вечеринки. Я не ожидал, что идея заденет такое большое число людей. <…> Извиняюсь и надеюсь на полное понимание», — написал Юрий Geo.