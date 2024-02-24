В Турции кошечка залезла на мэра города и сорвала совещание

В турецком городе Бейкоз кошечка залезла на мэра города во время совещания. Чиновник опубликовал забавный ролик в своих соцсетях.
Кошку зовут Белла. Она стала неожиданной героиней встречи по поводу празднования Европейского дня кота, который отмечается 17 февраля. В это время мэр Мурат Айдын обсуждал с гражданами возможные мероприятия.
«Это было наше первое заседание с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационных встреч», — подписал он видео.
На видео Белла сначала залезает на стол, крутится вокруг чиновника, цепляется за воротник его рубашки, залезает к нему на плечи и лежит на коленях.
В посте Айдын отметил, что кошка очень быстро растет, а в данный момент живет в муниципалитете вместе с его братом.
На этой неделе в тиктоке обратили внимание на американскую кошку Бларн. Видео с питомицей, которая любит таскать одеяла в зубах, набирают миллионы просмотров. Хозяйка признается, что иногда питомица ведет себя почти как собака — любит бегать за предметами и приносит «подарки».
По словам девушки, она взяла Бларн из приюта, когда училась в колледже во время пандемии. Кошечка помогла ей сохранить рассудок, когда студентка испытывала стресс, и «сделала день» миллионам пользователей.