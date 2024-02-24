В Турции кошечка залезла на мэра города и сорвала совещание

В турецком городе Бейкоз кошечка залезла на мэра города во время совещания. Чиновник опубликовал забавный ролик в своих соцсетях.

Кошку зовут Белла. Она стала неожиданной героиней встречи по поводу празднования Европейского дня кота, который отмечается 17 февраля. В это время мэр Мурат Айдын обсуждал с гражданами возможные мероприятия.

«Это было наше первое заседание с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационных встреч», — подписал он видео.

На видео Белла сначала залезает на стол, крутится вокруг чиновника, цепляется за воротник его рубашки, залезает к нему на плечи и лежит на коленях.