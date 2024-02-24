Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

В Москве скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он умер на 81 году жизни. Первым эту новость сообщил телеграм-канал «112», затем суд подтвердил эту информацию «Коммерсанту».

Лебедев находился на должности с 26 декабря 1991 года, два года до этого он возглавлял Верховный суд РСФСР с 1989 года, куда пришел с аналогичной позиции в Московском городском суде.

«112» отмечает, что последние дни судья провел в больнице. По информации «Коммерсанта», Лебедев находился в ней долгое время, пытаясь вылечить неуточненное онкологическое заболевание.

«Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня», — сказал собеседник «Коммерсанта». Он также подчеркнул, что судья создал современную судебную систему России, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».

6 февраля Лебедев встречался с Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, а также использование цифровых технологий в деятельности судов. В апреле прошлого года Путин вручил судье орден Святого апостола Андрея Первозванного.