Владельцы Vision Pro от Apple пожаловались на странную трещину на стекле

Пользователи гаранитуры Vision Pro от Apple пожаловались на странную трещину на защитном стекле. С проблемой столкнулись не только рядовые владельцы, но и журналисты, обратило внимание издание The Verge.

За последние две недели на форуме владельцев устройства на Reddit появилось семь сообщений о подозрительной трещине ровно по центру фронтального стекла в районе переносицы. Аналогичное явление заметили журналисты Engadget с предоставленным на обзор устройством.

Все пострадавшие утверждают, что бережно хранили свои гаджеты ценой в 3500 долларов, не роняли их и соблюдали меры предосторожности. Пользователь Reddit @dornbirn пишет, что протер переднее стекло, убрал устройство в кейс, а на следующее утро обнаружил трещину. Большинство других пострадавших участников Redditor также отметили, что хранили свои Vision Pro в защитных кейсах или надевали на них мягкие чехлы.

В Engadget предполагают, что все обладатели поврежденных устройств столкнулись с производственным браком. На это указывает одинаковое местоположение трещины во всех случаях.