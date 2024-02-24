Владельцы Vision Pro от Apple пожаловались на странную трещину на стекле

Пользователи гаранитуры Vision Pro от Apple пожаловались на странную трещину на защитном стекле. С проблемой столкнулись не только рядовые владельцы, но и журналисты, обратило внимание издание The Verge.
За последние две недели на форуме владельцев устройства на Reddit появилось семь сообщений о подозрительной трещине ровно по центру фронтального стекла в районе переносицы. Аналогичное явление заметили журналисты Engadget с предоставленным на обзор устройством.
Все пострадавшие утверждают, что бережно хранили свои гаджеты ценой в 3500 долларов, не роняли их и соблюдали меры предосторожности. Пользователь Reddit @dornbirn пишет, что протер переднее стекло, убрал устройство в кейс, а на следующее утро обнаружил трещину. Большинство других пострадавших участников Redditor также отметили, что хранили свои Vision Pro в защитных кейсах или надевали на них мягкие чехлы.
В Engadget предполагают, что все обладатели поврежденных устройств столкнулись с производственным браком. На это указывает одинаковое местоположение трещины во всех случаях.
Участники сабреддита считают, что трещина возникает из‑за нагрева устройства в чехле во время зарядки, либо является браком защитного стекла, либо появляется из‑за просчета в конструкции, из‑за которого на переносице возникает слишком сильная нагрузка.
Вероятно, трещина не скажется на использовании устройства — она возникает над сенсорами, но не перекрывает ни одну из камер.
В то же время замена стекла может стоить недешево. В официальном сервисном центре такое обойдется в 800 долларов, либо 300 долларов для участников программы Apple Care (сама по себе эта гарантия стоит еще 500 долларов). Пока что за новое стекло обладателям гарнитуры приходится платить, ведь компания не признала трещину производственным браком.