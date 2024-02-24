В Петербурге основателя клуба «Грибоедов» задержали за убийство, совершенное 24 года назад

Суд в Петербурге арестовал основателя ночного клуба «Грибоедов» по делу об убийстве, совершенном почти четверть века назад. Об этом сообщает объединенная городская служба судов.

Бизнесмена Олега Каштело обвиняют в заказном убийстве телохранителя Сергея Максимова, случившееся в 2000 году. В тот момент погибший также был сотрудником СОБР РУБОП.

Как пишет 47News, в 1990-х совладелец «Грибоедова» был участником «ферганской» бригады и приехал в Петербург вместе с несколькими подельниками. Спустя некоторое время они стали конкурентами, работавший на Каштело Максимов ушел к одному из них и, по версии следствия, собирался убить бывшего нанимателя.

В январе 2000-го спецназовец был застрелен двумя киллерами, показания одного из них указали на Каштело. В том числе утверждается, что основатель клуба предоставил убийцам пистолеты ТТ и ПСМ.

Бизнесмен же подчеркивает, что убийство в планы не входило и он лишь просил покалечить Максимова. Следствие также проверяет его причастность к другим преступлениям.

Владельца ночного клуба задержали вечером 22 февраля, у него были куплены билеты в Таиланд. «Уж если бы я хотел уехать, я бы выбрал какой‑то менее заметный способ. Таиланд — это совпадение», — пояснил Каштело в суде.

Вместе с ним был задержан Александр Сиваков, в Петербурге мужчина занимался строительными работами. Следствие считает, что он тоже причастен к организации убийства и создавал киллерам алиби. Каштело признал, что в тот день взял у Сивакова машину.

У судьи Каштело просил о домашнем аресте. Однако суд отправил его в СИЗО, где мужчина просидит до 21 апреля.