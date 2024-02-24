Хованский и Моргенштерн* подрались на сцене в Сербии

Сегодня в 10:07
Фото: из соцсетей Юрия Хованского

Алишер Моргенштерн и Юрий Хованский подрались во время концерта в Сербии. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах.

Во время выступления Хованский собирался разогреть зрителей стендапом. Судя по роликам, его задела реплика девушки из зала, и он решил оскорбить ее в ответ.

«… разогревал на стендапе у Поперечного, потому что она сосала у Поперечного! Я твою мать рахогревал дровами, когда еще огонь Прометей не принес! Я **** твою мать, соси ***. Это мой стендап, я дочитаю его до конца», — ответил блогер зрительнице.

Примерно в этот момент Моргенштерн решил вмешаться. Он что‑то сказал Хованскому на ухо и толкнул его в плечо, отчего тот пролил пиво на сцену.

«Дай договорить! Я сказал, я договорю. У меня есть двадцать минут! Ты не умеешь считать!» — ответил Хованский коллеге.

Моргенштерн попытался вытолкать Хованского за кулисы, тут же на сцену поднялась охрана. В этот момент блогер упал на пол, а Моргенштерна отвел в сторону охранник. Вскоре после этого концерт продолжился.

Похоже, что конфликт не стал причиной большой ссоры между рэпером и блогером. Хованский вернулся на сцену спустя некоторое время. На другом видео из зала они вместе с Алишером исполнили «Батя в здании».

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в список иностранных агентов

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