Хованский и Моргенштерн* подрались на сцене в Сербии

Алишер Моргенштерн и Юрий Хованский подрались во время концерта в Сербии. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах.

Во время выступления Хованский собирался разогреть зрителей стендапом. Судя по роликам, его задела реплика девушки из зала, и он решил оскорбить ее в ответ.

«… разогревал на стендапе у Поперечного, потому что она сосала у Поперечного! Я твою мать рахогревал дровами, когда еще огонь Прометей не принес! Я **** твою мать, соси ***. Это мой стендап, я дочитаю его до конца», — ответил блогер зрительнице.