Бюджет сиквела исторической драмы «Гладиатор» увеличился со 165 млн долларов до 310 млн, что «ужасно раздосадовало» руководителей Paramount. Инсайдеры The Hollywood Reporter говорят, что сами 49-дневные съемки стоили менее 250 млн долларов.

Около 10 млн долларов (600 тыс. долларов в неделю) создатели потеряли из‑за забастовок в Голливуде, утверждают собеседники. С июля по ноябрь 2023 года производство ленты стояло на паузе.

Съемки «Гладиатора-2» сталкивались и с другими проблемами. Так, июне из‑за неудачного трюка четыре каскадера попали в больницу с неопасными для жизни ожогами. А в следующем месяце режиссера Ридли Скотта обвинили в жестоком обращении с лошадьми и обезьянами.

Премьера «Гладиатора-2» запланирована на ноябрь 2024 года. Действие сюжета второго фильма развернется спустя 25 лет после первой части. Главную роль в фильме сыграл Пол Мескаль, он перевоплотится в Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс). С ним также снялись Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен.