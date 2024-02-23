Профессиональная гольфистка засняла, как мужчина дает ей непрошеные советы и критикует ее технику

Профессиональная гольфистка Джорджия Болл поделилась роликом со своей тренировкой на поле, во время которой к ней без спроса обратился мужчина с непрошенными советами по поводу ее техники. Спортсменка не стала говорить советчику, что состоит в Профессиональной ассоциации гольфистов, из‑за скромности.

«Извините, но вам не следует этого делать. Вы должны вести до конца. Размахивайтесь и продолжайте. Вы слишком медленно замахиваетесь», — говорит неизвестный на видео. В это время Болл смотрит в камеру и вежливо и незаметно посмеивается над его комментариями об ошибках.

Гольфистка попыталась объяснить мужчине, что прорабатывает новую технику, поэтому свой замах делает медленно, но ее собеседник продолжил свои критику. «Я играю в гольф уже 20 лет», — попытался он прибавить веса своим словам.