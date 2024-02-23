Stockmann сменит название

Совет директоров финского торгового концерна Stockmann предложил сменить название на Lindex Group. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

На финском языке концерн будет называться Lindex Group Oyj, на шведском — Lindex Group Abp. Руководители обещают, что смена названия «не повлияет на основной бренд, названия универмагов и электронную коммерцию» Stokmann.

«Предлагаемое изменение названия лучше отражает возросшую роль подразделения Lindex в бизнесе группы», — заявила председатель правления Stockmann Сари Похьонен. В 2023 году на долю Lindex приходилось две трети выручки группы, а скорректированный операционный результат составил более 90 млн евро, отметила она.

В январе 2022 года «Сбер» решил купить 100% доли в российской сети «Стокманн». Однако сделка отменилась.