Ученые вывели противоядие от яда сотен змей

Группа ученых из нескольких стран синтезировала универсальное противоядие от смертельного яда 384 видов змей. О результатах исследования рассказало издание Science Translational Medicine.

Биологи занимались изучением белков, содержащихся в яде аспидовых змей, в числе которых — королевская кобра и черная мамба. В результате опытов ученым удалось выявить токсин, который вызывает паралич.

После этого с помощью библиотеки, содержащей информацию о 50 млрд антител, они обнаружили соединение, которое эффективнее всего нейтрализовало действие токсина. Противоядие успешно протестировали в лабораторных условиях — мыши, которым вводили вещество, выдерживали укусы самых опасных змей.

Теперь специалисты планируют найти антитела против токсинов, которые содержатся в яде гадюк. В случае успеха ученые смогут создать универсальное противоядие от всех змей опасных для человека.