Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн записей о гражданах России

С начала 2024 года в интернет утекли более 510 млн записей российских пользователей — 500 млн из них были слиты в ходе одной утечки, передает ТАСС со ссылкой на замглавы Роскомнадзора (РКН) Милоша Вагнера.

По его словам, утечка может стать одной из крупнейших в истории. «В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — сказал Вагнер. В ведомстве расследуют причины инцидента.

За 2023 год РКН зафиксировал 168 утечек персональных данных. Всего за прошлый год в сеть попали около 300 млн записей о россиянах. В 2022 году ведомство отчиталось о 140 утечках — тогда в сеть слили 600 млн записей о гражданах РФ.

Таким образом, по словам Вагнера, за последние два года количество случаев компрометации данных увеличилось, при этом объем самих утечек уменьшился.