Том Круз снимется в новом фильме Алехандро Иньярриту

Американский актер Том Круз снимется в новом фильме мексиканского режиссера Алехандро Иньярриту, автора «Выжившего» и «Бердмэна». Об этом сообщил Deadline.

У будущей картины пока нет названия. Известно, что она будет снята на английском языке. Последний англоязычный фильм Иньярриту вышел в 2015 году, им был «Выживший» с Леонардо ди Каприо.

В новой ленте Круз исполнит главную роль. Сценарий картины Иньярриту написал вместе с Сабиной Берман, Александром Динеларисом и Николасом Джакобоне, работавшими над сценарием «Бердмана».

Иньярриту станет режиссером и продюсером проекта. Круз также будет продюсировать фильм. Его разработкой займется студия Legendary. Когда начнутся съемки ленты, пока неясно.