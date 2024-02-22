Том Круз снимется в новом фильме Алехандро Иньярриту

Сегодня в 02:30
Изображение: 60 Minutes Australia/YouTube

Американский актер Том Круз снимется в новом фильме мексиканского режиссера Алехандро Иньярриту, автора «Выжившего» и «Бердмэна». Об этом сообщил Deadline.

У будущей картины пока нет названия. Известно, что она будет снята на английском языке. Последний англоязычный фильм Иньярриту вышел в 2015 году, им был «Выживший» с Леонардо ди Каприо.

В новой ленте Круз исполнит главную роль. Сценарий картины Иньярриту написал вместе с Сабиной Берман, Александром Динеларисом и Николасом Джакобоне, работавшими над сценарием «Бердмана».

Иньярриту станет режиссером и продюсером проекта. Круз также будет продюсировать фильм. Его разработкой займется студия Legendary. Когда начнутся съемки ленты, пока неясно.

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