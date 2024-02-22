Натали Портман заявила, что кинематограф переживает упадок и уступает YouTube

Американская актриса Натали Портман, известная по фильмам «V — значит вендетта» и «Призраки Гойи», заявила в интервью Vanity Fair об упадке кинематографа в качестве основной формы развлечения.

Артистка назвала этот процесс «поразительным» и отметила, что «сейчас кино кажется гораздо более нишевым» и уступает по популярности среди молодой аудитории YouTube.

«Если вы спросите кого‑нибудь возраста моих детей о кинозвездах, они не знают никого, в отличие от звезд ютуба или чего‑нибудь еще», — пояснила Портман.

Актриса призналась, что в упадке кино видит не только минусы, но и плюсы. «В том, что ваше искусство перестает быть популярным, есть освобождение. Вы можете действительно исследовать то, что вам интересно», — сказала она.

Портман подчеркнула, что кино в новых условиях «становится гораздо больше связано со страстью, нежели с коммерцией». «И еще интересно избегать того, чтобы кино стало чем‑то элитарным», — добавила артистка.

По мнению Портман, за последние десятилетии «также произошла демократизация творчества», что позволило проявиться «невероятным талантам». Кроме того, доступность кино заметно увеличилась.

«Если вы жили в маленьком городке в то время, когда я росла, у вас, возможно, не было доступа к большому художественному кино. Сейчас кажется, что если у вас есть подключение к интернету, вы можете получить доступ к чему угодно. Это довольно дико, но одновременно с этим вы чувствуете, что больше людей, чем когда‑либо, могут увидеть ваш странный арт-фильм», — отметила Портман.