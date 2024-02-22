Правительство Италии задумало построить мост до Сицилии. Прокуратура запустила расследование

Прокуратура Рима начала расследование плана правительства по строительству дорогостоящую моста, соединяющего Сицилию с материковой частью страны. Жалобу на проект подали оппозиционные партии, сообщает The Guardian.

Прокуратура отметила «отсутствие прозрачности» при проектировании того, что, по словам адвокатов, станет самым длинным подвесным мостом в мире. Инициатором плана стал лидер крайне правой партии «League» Маттео Сальвини, назначенный министром инфраструктуры в 2022 году.

Мостом на Сицилию грезили и до Сальвини, в том числе Сильвио Берлускони. Но планы неоднократно отвергались из‑за высоких затрат, невозможности строительства, опасений по поводу вмешательства мафии и вреда окружающей среде. По разным данным, территория, на которой хотят построить мост длиной 3,3 километра, имеет один из самых высоких рисков землятрясения в Европе.

В планах Сальвини за 15 лет построить мост стоимостью около 12 млрд евро. Политики раскритиковал левых оппозиционеров и заявил, что строительство позволит создать сразу 100 тыс. рабочих мест.

«Мост через [Мессинский] пролив необходим, чтобы объединить миллионы сицилийцев [с остальной частью Италии], меньше загрязнять окружающую среду и путешествовать быстрее. Демократическая партия подала жалобу в прокуратуру, потому что мы хотим построить мост, на который имеют право миллионы итальянцев», — заявил Сальвини.

В ходе исследования 2021 года ученые обнаружили разлом на морском дне Мессинского пролива, который, как полагают, стал причиной землетрясения, унесшего жизни более 80 тыс. человек в 1908 году.