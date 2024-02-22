Вышел трейлер фильма «Клятва Ирены» о польской медсестре, спасавшей евреев от нацистов

Двенадцать евреев скрывались прямо под носом у майора вермахта Эдуарда Ругмера. Когда тот покидал дом, они выходили из своего убежища и помогали Ирене Гут по хозяйству. Чтобы спасти жизни людей, Ирена согласилась стать любовницей нациста.

«Я поклялась, что, если я когда‑нибудь смогу спасти чью-то жизнь, я сделаю это», — говорит Ирена в трейлере фильма.

Историю Гут рассказала режиссер Луиза Аршамбо, ранее снявшая ленты «Птицы падали дождем» и «Дурная кровь: Возвращение». Сценарий картины написал Дэн Гордон («Солдаты удачи», «Убийство первой степени»).