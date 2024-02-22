Вышел трейлер фильма «Клятва Ирены» о польской медсестре, спасавшей евреев от нацистов

На ютуб-канале ONE Media Coverage опубликовали трейлер фильма «Клятва Ирены», посвященного подвигу польской медсестры, которая укрывала группу евреев от нацистских оккупантов.
Отважную девушку сыграла канадская актриса Софи Нелисс, известная по сериалу «Шершни» и фильму «Воровка книг». Она исполнила роль юной польки, которая, став экономкой немецкого офицера, спрятала людей в подвале его дома.
Двенадцать евреев скрывались прямо под носом у майора вермахта Эдуарда Ругмера. Когда тот покидал дом, они выходили из своего убежища и помогали Ирене Гут по хозяйству. Чтобы спасти жизни людей, Ирена согласилась стать любовницей нациста.
«Я поклялась, что, если я когда‑нибудь смогу спасти чью-то жизнь, я сделаю это», — говорит Ирена в трейлере фильма.
Историю Гут рассказала режиссер Луиза Аршамбо, ранее снявшая ленты «Птицы падали дождем» и «Дурная кровь: Возвращение». Сценарий картины написал Дэн Гордон («Солдаты удачи», «Убийство первой степени»).