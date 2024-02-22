Peacock показал тизер сериала «Татуировщик Аушвица»

Лале пришлось сделать тату десяткам людей. Одним из этих людей оказалась девушка по имени Гита. Она стала возлюбленной Соколова и помогла ему выжить в нечеловеческих условиях концлагеря.

Спустя 60 лет после этих событий пожилой Лале рассказывает свою историю писательнице Хизер Моррис. «Вы хотите что‑нибудь записать?» — спрашивает он ее в тизере. «Я предпочитаю послушать», — отвечает ему женщина.

Главные роли в сериале исполнили Джона Хауэр-Кинг, Анна Прухняк, Йонас Най, Харви Кейтель и Мелани Лински. Музыку к «Татуировщику Аушвица» написал Ханс Циммер вместе с Карой Талве.

Сценарий проекта написали Эван Плейси, Габби Ашер и Жаклин Перске. Продюсером выступила Клэр Манделл. Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Peacock 2 мая.