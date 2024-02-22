Билл Скарсгорд в трейлере боевика «Пацан против всех»

В сети появился трейлер боевика «Пацан против всех». Его мировая премьера состоится 26 апреля, а уже 16 апреля он выйдет в российский прокат.
Сюжет фильма рассказывает о глухонемом парне по имени Бой. Его семью убивают, и он убегает в джунгли, где проходит обучение у таинственного наставника. Ему предстоит стать «орудием смерти», чтобы отомстить главе коррумпированной постапокалиптической династии за смерть близких.
Продюсерами «Пацана против всех» выступили пионер жанра Сэм Рейми и продюсер «Варвара» Рой Ли. Кресло режиссера занял Мориц Мор («Вива, Берлин!»), сценарий написали Аренд Реммерс («Слеборн: Эпидемия на острове») и Тайлер Бертон Смит («Детские игры»).
Главную роль исполнил Билл Скарсгорд. Еще в фильме снялись Яян Рухиян, Эндрю Кодзи, Джессика Рот, Шарлто Копли, Фамке Янссен и Мишель Докери.