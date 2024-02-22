В Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

Сегодня в 19:21
Изображение: Digital Building Technologies/YouTube

В Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере. Об этом написал «Хайтек».

Проект под названием Tor Alva будет представлять собой белую башню высотой 30 метров. Она появится в деревне Мюленс в Альпах и призвана привлечь в отдаленный район туристов.

Постройка будет состоять из пяти этажей, связанных более чем сотней колонн. В ней расположится концертный зал. Завершить возведение башни планируется в июне.

Здание создадут из бетона. Его элементы напечатают с использованием метода экструзии, разработанного на факультете строительных технологий Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

«До сих пор в бетон никогда не встраивали арматуру. Мы впервые смогли интегрировать арматуру в этот процесс экструзии бетона, что позволяет нам строить очень, очень высокие здания», — рассказал архитектор Михаэль Хансмайер.

По его словам, каждая колонна в башне будет уникальной, с особым орнаментом и структурой. Здание будет построено без опалубки по модульному принципу. Архитекторы утверждают, что башню можно будет разобрать и переместить при необходимости куда угодно.

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