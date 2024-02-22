Премьеру «Балерины» с Аной де Армас перенесли на лето 2025 года

Премьеру спин-оффа «Джона Уика» под названием «Балерина» перенесли с 7 июня 2024 года на 6 июня 2025-го. Об этом сообщает Deadline.

Это произошло после того, как режиссер всех частей «Джона Уика» Чад Стахелски заключил соглашение с Lionsgate о курировании франшизы. Он будет работать с постановщиком «Балерины» Леном Уайзманом над дополнительными экшн-сценами.

«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также в 2023 году вышел приквел-сериал «Континенталь», в центре которого оказывается знаменитый отель и его менеджер Уинстон.

Грядущий фильм расскажет о девушке-киллере по имени Балерина. Будучи профессиональным наемником, она мечтает отомстить убийцам своих родителей.

Впервые Балерина появилась в качестве эпизодического персонажа в «Джоне Уике-3», где ее сыграла Юнити Фелан. В спин-оффе эту роль исполняет Ана де Армас.