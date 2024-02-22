Актер Девин Ратрей из фильма «Один дома» признал себя виновным в домашнем насилии

Актер Девин Ратрей, известный по роли Базза в фильме «Один дома», признал себя виновным в домашнем насилии. Об этом сообщил TMZ.

Артист заключил сделку с правосудием: он признался в двух эпизодах насилия в обмен на условное заключение. Ратрею предстоит находиться на испытательном сроке в течение следующих трех лет.

В этот период он будет обязан принять участие в коррекционной программе для насильников. Также актеру предписано пройти обследование на наркотики и алкоголь.

Кроме того, Ратрея обязали покрыть судебные издержки пострадавшей стороны. Звезде «Одного дома» запретили вступать в какой‑либо контакт с жертвой.

Дело Ратрея закрыли после трех лет расследования. Актера арестовали впервые еще в декабре 2021 года по обвинению в избиении бывшей подруги. По словам девушки, Ратрей толкал ее, бил и душил в состоянии алкогольного опьянения.