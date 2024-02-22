Эдди Хорниман получает поместье в трейлер сериала «Джентельмены» Гая Ричи

Сегодня в 18:11

Netflix выпустил трейлер сериала «Джентельмены» Гая Ричи. Его премьера состоится 7 марта.

Сюжет рассказывает о бывшем солдате Эдди Хорнимане, который неожиданно получает в наследство огромное загородное поместье своего отца. Неожиданно для себя он обнаруживает, что оно является частью каннабисной империи.

Главные роли в «Джентльменах» исполнили Тео Джеймс («Белый лотос»), Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).

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