Эдди Хорниман получает поместье в трейлер сериала «Джентельмены» Гая Ричи

Netflix выпустил трейлер сериала «Джентельмены» Гая Ричи. Его премьера состоится 7 марта.

Сюжет рассказывает о бывшем солдате Эдди Хорнимане, который неожиданно получает в наследство огромное загородное поместье своего отца. Неожиданно для себя он обнаруживает, что оно является частью каннабисной империи.